Новосибирские соцучреждения закупили 37 тонн фальсификата в 2025 году

В ходе масштабной федеральной проверки, организованной Центром развития перспективных технологий (оператором системы «Честный знак»), Новосибирская область заняла третье место в России по объёмам фальсифицированной молочной продукции и бутилированной воды, поставляемой в социальные учреждения. Как сообщает пресс-служба ЦРПТ, в 13 учреждениях региона обнаружено 37 тонн продукции с признаками фальсификации, из которых 35 тонн приходится на молочные товары, что было выявлено при проверке сроков годности, документации и ветеринарных сертификатов.
«По итогам проверки мы планируем разработать предложения по корректировке нормативно-правовой базы, чтобы исключить возможность оплаты и поставки недоброкачественных товаров в государственные учреждения», — заявили в ЦРПТ, подчёркивая необходимость усиления контроля за качеством продуктов в социальной сфере.
Проверка охватила широкий спектр параметров, включая наличие действующих документов и соблюдение запретов надзорных органов, выявив системные проблемы в организации питания социальных учреждений. Этот случай стал очередным сигналом для ужесточения контроля за поставками продуктов в бюджетные организации и разработки новых механизмов противодействия фальсификации на законодательном уровне.