Новосибирские соцучреждения закупили 37 тонн фальсификата в 2025 году

В ходе масштабной федеральной проверки, организованной Центром развития перспективных технологий (оператором системы «Честный знак»), Новосибирская область заняла третье место в России по объёмам фальсифицированной молочной продукции и бутилированной воды, поставляемой в социальные учреждения. Как сообщает пресс-служба ЦРПТ, в 13 учреждениях региона обнаружено 37 тонн продукции с признаками фальсификации, из которых 35 тонн приходится на молочные товары, что было выявлено при проверке сроков годности, документации и ветеринарных сертификатов.