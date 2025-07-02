В Перми обновили автобусы и отменили маршрут № 10 Т

С 1 июля в Перми начали курсировать новые, более комфортные автобусы. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
Обновленный транспорт уже работает на нескольких маршрутах. Так, на маршруте № 6 теперь ездят современные автобусы с увеличенным числом валидаторов, четкими электронными табло и стеклопакетами для дополнительного комфорта.
На кольцевых маршрутах № 28 и № 29 появились новые модели Volgabus 4298G4 с низким полом у всех входов — это особенно важно для пассажиров с ограниченной подвижностью.
Маршрут № 26 получил более вместительные автобусы. А вот маршрут № 10 Т полностью отменен. Вместо него пассажирам предложено пользоваться автобусами № 6 и № 79, в которых действуют все привычные льготы и способы оплаты.
Кроме того, изменено расписание маршрутов № 38, № 44 и № 75 — его подстроили под дорожную обстановку, чтобы уменьшить время ожидания.