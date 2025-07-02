В Новосибирской области падает поголовье коров, овец и лошадей

В Новосибирской области в 2024 году зафиксировали падение поголовья крупного рогатого скота, лошадей и овец. Так, численность лошадей в прошлом году составила 19,2 тысячи голов, а это 10,9 процента меньше, чем в 2023-м, крупного рогатого скота — 351,8 тысячи голов, на 9,7 процента меньше, овец и коз — 131,3 тысячи, на 6,9 процента меньше. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.