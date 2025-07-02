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Шумную наливайку закрыли после ночного рейда в Новосибирске

Оказалось, что там продавали алкоголь в закрытой таре после 22 часов.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске закрыли круглосуточный магазин по продаже алкоголя, который по ночам не давал покоя жителям улицы Волховской. На наливайку пожаловалась председатель ТСЖ, которая обратилась в прокуратуру, сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве обоснования жалобы женщина указала на шум от посетителей питейного заведения и громкой музыки, которая играла там ночи напролет. При этом ситуация не менялись на протяжении нескольких лет.

Правоохранители вместе с сотрудниками Минпромторга провели на точке по продаже алкоголя ночной рейд. Там им продали алкоголь в закрытой упаковке после 22 часов вечера, что является нарушением законодательства.

В результате круглосуточный закрыли, а на его владельца составили административный протокол по факту нарушения правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, добавили в ведомстве.

ИА Сибинформ