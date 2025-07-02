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Lego подала четыре заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков

Роспатент принял от «Лего Холдинг» заявление на регистрацию товарного знака для образовательного проекта.

Источник: Аргументы и факты

Датская компания Lego, которая ранее приостановила поставки продукции в Россию, подала не менее четырёх заявкок в Роспатент, касающихся регистрации товарных знаков следует из электронной базы российского ведомства.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ зарегистрировала соответствующие обращения в июне 2025 года. Автором заявлений числится «Лего Холдинг».

Организация собирается зарегистрировать в России образовательный проект. Кроме того, компания хочет производить и продавать в РФ игрушки, конструкторы, книги и настольные игры.

«Очевидно, данные заявки как раз направлены на защиту нового дизайна бренда. Каких-либо ограничений на регистрацию товарных знаков ушедших из России производителей не накладывается, поэтому шансы на регистрацию следует оценивать на уровне “выше среднего”», — отметила гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина, слова которой приводит РИА Новости.

Напомним, LEGO объявила о закрытии бизнеса в России в июле 2022 года. Организация расторгла контракт с компанией «Мир кубиков», представшей её на российском рынке. В том же месяце Минпромторг России добавил продукцию LEGO в список товаров для параллельного импорта.