Lego подала четыре заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков

Датская компания Lego, которая ранее приостановила поставки продукции в Россию, подала не менее четырёх заявкок в Роспатент, касающихся регистрации товарных знаков следует из электронной базы российского ведомства.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ зарегистрировала соответствующие обращения в июне 2025 года. Автором заявлений числится «Лего Холдинг».
Организация собирается зарегистрировать в России образовательный проект. Кроме того, компания хочет производить и продавать в РФ игрушки, конструкторы, книги и настольные игры.
«Очевидно, данные заявки как раз направлены на защиту нового дизайна бренда. Каких-либо ограничений на регистрацию товарных знаков ушедших из России производителей не накладывается, поэтому шансы на регистрацию следует оценивать на уровне “выше среднего”», — отметила гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина, слова которой приводит РИА Новости.
Напомним, LEGO объявила о закрытии бизнеса в России в июле 2022 года. Организация расторгла контракт с компанией «Мир кубиков», представшей её на российском рынке. В том же месяце Минпромторг России добавил продукцию LEGO в список товаров для параллельного импорта.