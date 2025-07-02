Lego подала четыре заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков

Напомним, LEGO объявила о закрытии бизнеса в России в июле 2022 года. Организация расторгла контракт с компанией «Мир кубиков», представшей её на российском рынке. В том же месяце Минпромторг России добавил продукцию LEGO в список товаров для параллельного импорта.