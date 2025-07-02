Квартира в кредит: однушка в Минске обойдется почти в три раза дороже

Кредит выдается на срок от 5 до 20 лет, максимальная сумма займа — 600 тысяч рублей. Что касается процентной ставки по этому кредиту, то в настоящий момент она составляет 18% годовых и привязана к ставке рефинансирования. В конце 2024-го ее размер был 14,5% в первый год, а затем увеличивалась до 16% годовых. Сейчас льготный период не предусмотрен.