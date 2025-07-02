Квартира в кредит: однушка в Минске обойдется почти в три раза дороже

Ставка рефинансирования в Беларуси с 25 июня выросла с 9,5 до 9,75%, соответствующее решение приняли в Национальном банке. Это, в свою очередь, отразилось и на условиях кредитования, а именно на процентных ставках годовых — с ростом этого показателя вырастут и проценты по кредитам.
Вместе с тем, некоторые банки республики объявили о снижении ставок на свои жилищные кредиты. Как полагают некоторые аналитики, это связано с тем, что стоимость квадратного метра почти дошла до пиковых значений, а белорусы — до предела своих покупательских возможностей.
На каких условиях сейчас можно прокредитовать покупку жилья, насколько они изменились и в какую сумму по итогу обойдется квартира в кредит — в материале Sputnik.
Беларусбанк
Чтобы оценить возможные варианты, проанализируем кредиты на покупку жилья крупнейших отечественным банков, входящих в первую группу системной значимости. Сейчас в этой группе четыре банка: Беларусбанк, Белагропромбанк, Приорбанк и Альфа Банк.
У Беларусбанка четыре кредита: «Ипотека Экспресс», «Ипотека с нами», кредит на приобретения жилья по системе стройсбережений и еще один на покупку незавершенного законсервированного капстроения.
«Ипотека Экспресс» со сроком кредитования до 20 лет выдается нуждающимся под 13,75% годовых (ставка рефинансирования + 4 процентных пункта) при покупке у застройщика, а при покупке у физлиц — под 14,75% (СР + 5 п.п.).
Ставки для покупателей недвижимости, не имеющих права на льготы и совершающих сделку на общих основаниях, сложились следующим образом: при покупке у застройщика — 16,65% (СР + 6,9 п.п.), а при покупке у физлиц — 17,65% (СР + 7,9 п.п).
Ранее ставки по этому кредитному предложению были несколько выше: 14,5% и 16% — для нуждающихся, 17% и 18,18% — для остальных категорий граждан.
Еще один ипотечный кредит — «Ипотека с нами» — выдается в рамках партнерских программ. За последние полгода количество застройщиков-партнеров банка незначительно сократилось: госзастройщиков — 13 (ране было 15), а коммерческих строительных компаний — 42 (было 44).
Для каждой компании предлагаются различные процентные ставки в первый год кредитования. Но по истечении 12 месяцев ставка для покупки у государственных застройщиков составит 15,25% (СР + 5,5 п.п.), а у частных — 16,65% (СР + 6,9 п.п.).
Этот кредит тоже выдается на срок до 20 лет.
В Беларусбанке можно оформить кредит на покупку жилья по системе стройсбережений, которая состоит из двух этапов: накопление собственных сбережений c помощью жилищно-накопительного вклада и непосредственно кредитование.
Фактически размер ставки по этому кредиту не изменился: как и прежде, он равен ставке рефинансирования Нацбанка плюс три процентных пункта или средневзвешенной ставке рефинансирования, также увеличенной на три процентных пункта.
Но поскольку с 25 июня ставка рефинансирования составляет 9,75%, размер процентов по кредиту с 12,5% увеличился до 12,75%.
Кроме того, можно взять займ на покупку незавершенного законсервированного капитального строения на земельном участке, который предназначен для строительства жилья.
Шесть месяцев назад он выдавался под 16,4% годовых. Теперь ставка на покупку жилого помещения у физлица будет 17,65%, а при сделке с застройщиками — 16,65%.
Довольно выгодные условия для тех, кто собирается прокредитовать покупку жилья в населенном пункте с численностью населения до 20 тысяч человек, расположенном в пределах границ района по месту жительства или работы. Они традиционно могут рассчитывать на более низкую ставку в размере 13,25%. Полгода назад ставка для этой категории граждан была 12,5%.
Белагропромбанк
С помощью займа этого банка можно профинансировать покупку не только квартиры, но и незавершенного строения.
Условия оформления этого кредита за последние полгода изменились, но совсем незначительно. Так, размер процентной ставки годовых в грейс-период (первые 180 дней), как и прежде, составляет 15,5% годовых. А ставка, которая будет действовать после льготного периода, изменилась только за счет роста ставки рефинансирования. Теперь она будет 17,96% (СР + 8,21 п.п.).
Выдается он на стандартный для подобных кредитов срок — до 20 лет. Минимальная сумма этого кредита — тысяча белорусских рублей, а максимальная зависит от кредитоспособности заявителя.
На схожих условиях можно оформить кредит онлайн. Разница лишь в суммах кредита: минимальная — тысяча рублей, а максимальная — 150 тысяч. Выдается он под залог жилого помещения.
Приорбанк
У Приорбанка три жилищных кредита — «Покупка под залог», «Покупка под поручительство» и «Дружная семья».
Под залог можно купить квартиру или индивидуальный жилой дом как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.
Кредит выдается на срок от 5 до 20 лет, максимальная сумма займа — 600 тысяч рублей. Что касается процентной ставки по этому кредиту, то в настоящий момент она составляет 18% годовых и привязана к ставке рефинансирования. В конце 2024-го ее размер был 14,5% в первый год, а затем увеличивалась до 16% годовых. Сейчас льготный период не предусмотрен.
Также в Приорбанке можно взять жилищный кредит на покупку квартиры, жилого дома и садового домика или дачи на вторичном и первичном рынке жилья под поручительство. Выдается он на 5−7 лет.
Максимальная сумма кредита — 75 тысяч белорусских рублей, а процентная ставка теперь составляет 18% годовых. Ранее первые 12 месяцев ставка была 14,5%, а затем увеличивалась до 16%.
На аналогичных условиях можно оформить еще один кредит — «Дружная семья». Суть этого предложения в том, что помочь взять это кредит могут только родственники заявителя. Доход поручителей будет учтен при расчете суммы кредита, но максимум можно взять 600 тысяч рублей.
С помощью этих кредитных средств можно приобрести квартиру или частный жилой дом.
Альфа Банк, как и прежде, не кредитует покупку жилья. Кредиты на эти нужды не предусмотрены даже для тех, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Как это работает на практике
Средняя стоимость однокомнатной квартиры стандартных потребительских качеств в Минске на вторичном рынке составляет примерно 59,4 тысячи долларов, в белорусских рублях это почти 176,2 тысяч (по курсу на 01.07.2025 года).
Самая низкая ставка из рассмотренных в материале кредитных предложений — у Беларусбанка, который предлагает оформить ипотечный займ под 17,65% годовых для не льготников при покупке квартиры у физлиц.
Но полностью прокредитовать эту покупку не получится, так как максимальный размер кредита не может превышать 80% от стоимости.
Таким образом получается:
- сумма кредита −140 960 белорусских рублей (80% от стоимости приобретаемого жилья).
- срок кредитования — 20 лет.
- переплата — почти 250 тысяч белорусских рублей.
- общая сумма выплат — почти 391 тысяча рублей.
- процент переплаты — более 177%.
То есть средняя однокомнатная квартира за 20 лет пользования кредитом обойдется более чем в 426 тысяч белорусских рублей (с учетом 20% собственных средств, внесенных при покупке жилья), вместо 176,2 тысячи.
Ежемесячно примерно первые два года суммы платежей (по процентам и погашению основного долга) будут превышать 2,5 тысячи белорусских рублей, а к концу срока кредитования уменьшатся до 600 рублей.
Согласно расчетам на сайте финучреждения, чтобы получить необходимые 140 960 рублей для покупки квартиры, среднемесячный доход за последние три месяца с вычетом удержаний по месту работы должен быть не ниже 5,4 тысяч белорусских рублей.