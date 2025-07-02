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Официально: на месте омского кинотеатра «Сатурн» построят ТЦ

Предположения о том, что в Амуре появится торговый центр, прозвучали еще пару лет назад.

Источник: SuperOmsk.ru

В среду, 2 июля 2025 года, в мэрии Омска официально заявили о том, что на месте бывшего кинотеатра «Сатурн» возведут торговый комплекс.

1 июля 2025 года департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство ТЦ по улице Багратиона, 1/1, что в Амурском поселке Центрального округа Омска.

Запланировано, что в здании будут 4 этажа, один из них подвальный. Общая площадь — 5 680 кв. м. Застройщиком является ООО «Сириус». Проект уже несколько раз благополучно прошел экспертизу.

Напомним, власти Омска несколько раз пытались найти концессионера для заброшенного здания кинотеатра «Сатурн», но безуспешно. В конце 2022 года его купили примерно за 34 млн рублей. Еще тогда владелец пояснил «СуперОмску», что объект находится в аварийном состоянии, использовать его опасно, посему строение было решено разрушить. В августе 2023 года бывший кинотеатр демонтировали, деревья вокруг также снесли. Ранее руководитель компании пояснил, что на месте здания бывшего кинотеатра можно возвести лишь магазин или торговый комплекс.