На улице Свердловской в Красноярске сходит свежеуложенный асфальт

«По условиям муниципального контракта на ремонт, все слои необходимо укладывать по согласованной технологии и с лабораторной проверкой. Также важно, чтобы каждый этап работ фиксировался на фото и видео. Кроме того, подрядная организация обязана остановить работы при признаках разрушения и устранить дефекты за свой счёт. По контракту работы, выполненные с нарушением, не могут быть приняты и оплачены», — отмечает депутат.