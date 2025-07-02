На улице Свердловской в Красноярске сходит свежеуложенный асфальт

После дождей начал разваливаться первый слой свежеуложенного асфальта на ул. Свердловской. Об этом сообщили жители депутату Законодательного Собрания Красноярского края по Свердловскому одномандатному избирательному округу (часть Свердловского и Центрального районов г. Красноярска), председателю комитета по охране здоровья и социальной политике Илье Зайцеву.
В своём Telegram-канале он пишет, что ямы на улице — в несколько метров, а местами асфальтобетон и вовсе провалился.
На участке работает подрядчик ООО «С-СТРОЙ». Контракт на 230 млн руб. заключён с МКУ «УДИБ».
«По условиям муниципального контракта на ремонт, все слои необходимо укладывать по согласованной технологии и с лабораторной проверкой. Также важно, чтобы каждый этап работ фиксировался на фото и видео. Кроме того, подрядная организация обязана остановить работы при признаках разрушения и устранить дефекты за свой счёт. По контракту работы, выполненные с нарушением, не могут быть приняты и оплачены», — отмечает депутат.
Сегодня Илья Зайцев направит запрос заказчику с требованиями принять меры по устранению нарушений.