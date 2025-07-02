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В Волгограде выявили некачественное сливочное масло

Нарушения в составе сливочного масла обнаружили эксперты регионального филиала Федерального центра безопасности и качества продукции.

Источник: Monika Grabkowska/CC0

Всего специалистам предоставили 11 образцов молочного продукта для лабораторных исследований. В трех пробах обнаружили несоответствие требованиям«32261−2013» по показателям жирно-кислотного состава.

Как сообщили в пресс-службе Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», у качественного сливочного масла нет горьковатого вкуса и расслоений. Если молочный продукт остается мягким даже после заморозки, то он может быть опасен для здоровья.

Перед покупкой сливочного масла следует внимательно изучить его маркировку. На продукции должна быть обязательно указана информация о ее составе, производителе и соответствии ГОСТу.