Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске решили сократить время продажи алкоголя

Общественники предложили сократить разрешенное время торговли алкоголем.

Источник: SuperOmsk.ru

В Омской области стартовал новый виток общественной дискуссии о сокращении времени работы торговых точек, специализирующихся на продаже алкоголя. В частности, участники круглого стола, состоявшегося в минувший вторник, 1 июля 2025 года, на базе Общественной палаты Омской области, предложили ограничиться следующими промежутками:

— с 10:00 до 19:00 по будням;

— с 10:00 до 20:00 по выходным дням.

Напомним, в настоящее время торговля алкоголем в регионе запрещена после 22:00. Нарушение запрета карается штрафами до 15 тысяч рублей для должностных лиц, тогда как для юридических лиц он достигает 300 тысяч рублей.

Среди других предложений — полный запрет реализации спиртного в дни государственных и «социально значимых» праздников (в настоящее время запрет распространяется на места проведения праздничных мероприятий), а также установление минимального размера площади торгового зала для точек, занимающихся продажей алкоголя в жилых домах, до 100 квадратных метров.

Подчеркивается, что выработанные предложения направят в адрес уполномоченных на принятие решений органов власти.