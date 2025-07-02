В Омске решили сократить время продажи алкоголя

В Омской области стартовал новый виток общественной дискуссии о сокращении времени работы торговых точек, специализирующихся на продаже алкоголя. В частности, участники круглого стола, состоявшегося в минувший вторник, 1 июля 2025 года, на базе Общественной палаты Омской области, предложили ограничиться следующими промежутками:
— с 10:00 до 19:00 по будням;
— с 10:00 до 20:00 по выходным дням.
Напомним, в настоящее время торговля алкоголем в регионе запрещена после 22:00. Нарушение запрета карается штрафами до 15 тысяч рублей для должностных лиц, тогда как для юридических лиц он достигает 300 тысяч рублей.
Среди других предложений — полный запрет реализации спиртного в дни государственных и «социально значимых» праздников (в настоящее время запрет распространяется на места проведения праздничных мероприятий), а также установление минимального размера площади торгового зала для точек, занимающихся продажей алкоголя в жилых домах, до 100 квадратных метров.
Подчеркивается, что выработанные предложения направят в адрес уполномоченных на принятие решений органов власти.