В Самарской области появится около 500 новых пунктов оповещения

Победителя торгов определят после 18 июля. Согласно техзаданию, он должен будет создать два пункта управления (ПУ) и 496 пунктов оповещения (ПО) в 13 муниципальных районах:
- м. р. Алексеевский 21 ПО;
- м. р. Нефтегорский 10 ПО;
- м. р. Богатовский 10 ПО;
- м. р. Борский 55 ПО;
- м. р. Волжский 50 ПО;
- м. р. Кинельский 34 ПО;
- м. р. Кинель-Черкасский 58 ПО;
- м. р. Похвистневский 69 ПО;
- м. р. Клявлинский 1 ПУ, 33 ПО;
- м. р. Сергиевский 42 ПО;
- м. р. Красноярский 56 ПО;
- м. р. Челно-Вершинский 36 ПО;
- м. р. Шенталинский 1 ПУ, 22 ПО.
В документации прописан режим работы пунктов оповещения: круглосуточное функционирование с постоянной готовностью.