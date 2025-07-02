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В Самарской области появится около 500 новых пунктов оповещения

Региональный центр коммуникаций подыскивает подрядчика, который выполнит работы по созданию объектов автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области. На эти цели выделяют 700,6 млн рублей.

Победителя торгов определят после 18 июля. Согласно техзаданию, он должен будет создать два пункта управления (ПУ) и 496 пунктов оповещения (ПО) в 13 муниципальных районах:

  • м. р. Алексеевский 21 ПО;
  • м. р. Нефтегорский 10 ПО;
  • м. р. Богатовский 10 ПО;
  • м. р. Борский 55 ПО;
  • м. р. Волжский 50 ПО;
  • м. р. Кинельский 34 ПО;
  • м. р. Кинель-Черкасский 58 ПО;
  • м. р. Похвистневский 69 ПО;
  • м. р. Клявлинский 1 ПУ, 33 ПО;
  • м. р. Сергиевский 42 ПО;
  • м. р. Красноярский 56 ПО;
  • м. р. Челно-Вершинский 36 ПО;
  • м. р. Шенталинский 1 ПУ, 22 ПО.

В документации прописан режим работы пунктов оповещения: круглосуточное функционирование с постоянной готовностью.