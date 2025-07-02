Омичам станет сложнее получить ипотеку и автокредит

С 1 июля 2025 года в России вводятся новые правила выдачи ипотечных кредитов, которые ужесточают условия для заемщиков. Изменения коснутся всех регионов, включая Омскую область.
Во-первых, теперь банки не смогут брать дополнительную плату с заемщиков за установление пониженной процентной ставки. Это изменение является частью ипотечного стандарта, действующего с начала 2025 года и направленного на защиту прав граждан.
Во-вторых, Центробанк вводит серьезные ограничения на выдачу ипотеки: минимальный первоначальный взнос увеличен до 20%, также запрещено выдавать кредиты заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% доходов.
Заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер назвал эти меры необходимыми.
«Очевидно, что высокий уровень долговой нагрузки людей несет риски для финансовой стабильности страны. Поэтому необходимы разумные ограничения закредитованности. Данные показывают, что люди, которые тратят больше половины доходов на выплаты по кредитам, чаще допускают просрочки, чем те, кому приходится выплачивать меньше. Наши меры помогают снизить закредитованность населения и, в конечном счете, оградить таких людей от попадания в “долговую яму”, — пояснил Плиндер.
Аналогичные ограничения вводятся и для автокредитов — банки смогут выдавать не более 20% таких займов клиентам с высокой долговой нагрузкой.
Судя по всему, новые правила усложнят процесс одобрения и получения ипотеки, а также покупки автомобилей.