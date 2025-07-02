Омичам станет сложнее получить ипотеку и автокредит

«Очевидно, что высокий уровень долговой нагрузки людей несет риски для финансовой стабильности страны. Поэтому необходимы разумные ограничения закредитованности. Данные показывают, что люди, которые тратят больше половины доходов на выплаты по кредитам, чаще допускают просрочки, чем те, кому приходится выплачивать меньше. Наши меры помогают снизить закредитованность населения и, в конечном счете, оградить таких людей от попадания в “долговую яму”, — пояснил Плиндер.