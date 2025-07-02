Омский застройщик «Догма» сменил прописку и теперь работает из Краснодара

Компания заключила трехстороннее соглашение с правительством Омской области и администрацией Омска в марте 2022 года. В рамках этого соглашения «Догма» должна построить микрорайон «Снегири» на Новой Московке. Работы по строительству начнутся в феврале 2025 года. К 2034 году планируется сдать 348 тысяч квадратных метров жилья, что составит 7577 квартир. Компания уже получила разрешения на строительство первых 21-этажных корпусов с подземными паркингами и детским садом на 290 мест.