Омский застройщик «Догма» сменил прописку и теперь работает из Краснодара

ООО «Специализированный застройщик “Догма-Омск”» изменило свой юридический адрес, теперь компания зарегистрирована в Краснодаре. Также на Кубани зарегистрированы и другие компании, связанные с «Догмой-Омск»: ООО СЗ «Омский девелопер-1» и «Омский девелопер-2».
В Краснодаре также числится головная компания омских застройщиков — Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Фабрика недвижимости», в портфеле которого числится ООО СЗ «Краснодарский девелопер 1».
«Догма-Омск» работает с 2021 года в качестве заказчика-застройщика и генерального подрядчика. С апреля 2025 года генеральным директором компании стал Дмитрий Семенихин. Единственным учредителем компании является ООО «Специализированный застройщик “Омский девелопер-1”», которому принадлежит 100% доли. Следует отметить, что компания изначально родом из Краснодарского края.
Компания заключила трехстороннее соглашение с правительством Омской области и администрацией Омска в марте 2022 года. В рамках этого соглашения «Догма» должна построить микрорайон «Снегири» на Новой Московке. Работы по строительству начнутся в феврале 2025 года. К 2034 году планируется сдать 348 тысяч квадратных метров жилья, что составит 7577 квартир. Компания уже получила разрешения на строительство первых 21-этажных корпусов с подземными паркингами и детским садом на 290 мест.