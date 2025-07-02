Власти Владивостока приглашают бизнес открыть киоски: подать заявку можно до 17 июля

Предпринимателям Приморского края предложили поучаствовать в аукционе на размещение киосков по продаже печатной продукции на территории Владивостока. Об этом сообщили в управлении развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города.
Аукцион предусматривает пять точек под размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Четыре из них расположены на проспекте 100-летия Владивостока, еще один киоск можно будет установить по адресу: улица Карьерная, 22. Все объекты включены в городскую схему НТО на бессрочной основе.
«Участниками аукциона могут стать любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы и места его нахождения, а также индивидуальные предприниматели. Его итоги будут подведены 22 июля», — уточнили в управлении.
Для подачи заявки претендентам необходимо представить пакет документов, в том числе копии учредительных бумаг, свидетельства о регистрации, а также документы, подтверждающие полномочия представителя. Подать заявку можно лично или через уполномоченное лицо до 17 июля включительно.
На официальном сайте мэрии Владивостока размещены формы заявлений, перечень объектов и типовые решения по киоскам. Там же размещена вся необходимая информация по участию в торгах.