Власти Владивостока приглашают бизнес открыть киоски: подать заявку можно до 17 июля

Аукцион предусматривает пять точек под размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Четыре из них расположены на проспекте 100-летия Владивостока, еще один киоск можно будет установить по адресу: улица Карьерная, 22. Все объекты включены в городскую схему НТО на бессрочной основе.