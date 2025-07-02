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Владелец «Вива Лэнда» ООО «Рубин» выиграл суд у застройщика центра Самары

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск ООО «Рубин» (оператор ТРК «Вива Лэнд») к застройщику ООО СЗ ИК «Новый город» о взыскании 645,5 млн рублей, сообщает ВолгаНьюс.

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск ООО «Рубин» (оператор ТРК «Вива Лэнд») к застройщику ООО СЗ ИК «Новый город» о взыскании 645,5 млн рублей, сообщает ВолгаНьюс.

Суть спора:

В 2016 году «Новый город» получил участок в 125-м квартале (границы ул. Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова) по договору о развитии застроенной территории (РЗТ).

«Рубин» предоставил застройщику заём в 496,9 млн рублей на расселение жильцов с условием возврата до 11 февраля 2025 года.

Строительство не началось из-за изменения зонирования территории (перевод в зону Ц-1 с ограничением высотности).Решение суда.

Взыскано в пользу «Рубина»:

496,9 млн рублей основного долга;

148,5 млн рублей процентов;

Неустойка (0,1% ежедневно с 12 февраля 2025 года).

Отклонены доводы «Нового города» о:

Ничтожности сделки (суд не нашёл признаков «злоупотребления правом»);

Инвестиционном характере займа (условия договора не предусматривали долевого участия).

Контекст:

«Новый город» настаивает, что взыскание приведёт к банкротству и срыву проекта РЗТ (срок действия соглашения — до 6 июня 2026 года).

Директор компании Разет Орцаева (исключённая из состава учредителей) назвала заём «сделкой аффилированных лиц», но суд не принял это во внимание.

Перспективы:

У «Нового города» есть месяц на обжалование.

Параллельно продолжаются:

Судебные споры о расселении дома на ул. Буянова, 112/84 (45 млн рублей);

Разбирательства по изменению зонирования участка.

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