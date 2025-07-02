Завершилось банкротство крупнейшего судовладельца Дальнего Востока

История краха началась еще в 2005 году, когда первые кредиторы забили тревогу. Несмотря на неоднократные попытки спасти предприятие через мировые соглашения, в 2016 году суд официально признал компанию банкротом. Затянувшаяся на девять лет процедура конкурсного производства позволила вернуть в конкурсную массу активы предприятия, включая флот и здание речного вокзала в Комсомольске-на-Амуре.