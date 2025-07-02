Завершилось банкротство крупнейшего судовладельца Дальнего Востока

Когда-то крупнейший судовладелец региона, осуществлявший пассажирские перевозки по Амуру и Уссури, окончательно прекратил существование.
История краха началась еще в 2005 году, когда первые кредиторы забили тревогу. Несмотря на неоднократные попытки спасти предприятие через мировые соглашения, в 2016 году суд официально признал компанию банкротом. Затянувшаяся на девять лет процедура конкурсного производства позволила вернуть в конкурсную массу активы предприятия, включая флот и здание речного вокзала в Комсомольске-на-Амуре.
В результате кредиторам удалось вернуть более половины заявленных требований — 56% от общей суммы в 172 миллиона рублей. Также суд привлек к ответственности контролирующих должника лиц.