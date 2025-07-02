Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паслер направил 120 млн на строительство комплексов животноводства на Урале

Свердловские сельхозтоваропроизводители смогут компенсировать затраты на приобретение техники и на строительно-монтажные работы.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер направил 120 миллионов рублей на строительство и модернизацию животноводческих комплексов в регионе. На выделенные средства сельхозтоваропроизводители смогут компенсировать до 50% затрат на приобретение техники и оборудования, и 30% — на строительно-монтажные работы, уточнили в департаменте информполитики.

Как отметил глава региона, в текущем году уральские аграрии планируют ввести в эксплуатацию 10 животноводческих комплексов на 1,9 тысячи скотомест.

«Наиболее масштабные проекты планируют запустить сельскохозяйственный кооператив “Пригородное” и глава крестьянско-фермерского хозяйства Нурлан Кульбердинов», — рассказал Паслер.

На получение господдержки в этом году уже заявились 11 сельхозпредприятий, которые планируют реализовать 14 инвестпроектов по строительству и модернизации животноводческих комплексов молочного направления. Все они должны быть запущены в эксплуатацию к 2027 году.