Паслер направил 120 млн на строительство комплексов животноводства на Урале

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер направил 120 миллионов рублей на строительство и модернизацию животноводческих комплексов в регионе. На выделенные средства сельхозтоваропроизводители смогут компенсировать до 50% затрат на приобретение техники и оборудования, и 30% — на строительно-монтажные работы, уточнили в департаменте информполитики.
Как отметил глава региона, в текущем году уральские аграрии планируют ввести в эксплуатацию 10 животноводческих комплексов на 1,9 тысячи скотомест.
«Наиболее масштабные проекты планируют запустить сельскохозяйственный кооператив “Пригородное” и глава крестьянско-фермерского хозяйства Нурлан Кульбердинов», — рассказал Паслер.
На получение господдержки в этом году уже заявились 11 сельхозпредприятий, которые планируют реализовать 14 инвестпроектов по строительству и модернизации животноводческих комплексов молочного направления. Все они должны быть запущены в эксплуатацию к 2027 году.