Жители Новосибирска считают, что МРОТ должен составлять 51 100 рублей

Это немного ниже, чем в январе 2025 года (51 300 рублей), но выше, чем в сентябре 2024 года (50 900 рублей). Опрос, проведенный сервисом по поиску высокооплачиваемой работы, охватил экономически активное население крупных городов России.
Согласно результатам, москвичи полагают, что МРОТ в столице должен достигать 62 900 рублей, что почти вдвое превышает текущий уровень в 32 916 рублей. В Санкт-Петербурге жители оценили желаемый МРОТ в 59 000 рублей при фактическом показателе в 28 750 рублей. Хабаровск занял третье место с ожидаемым МРОТ в 58 700 рублей.
В число городов с высокими запросами также вошли Казань (55 800 рублей) и Владивосток (55 700 рублей). Наиболее скромные ожидания высказали жители Кирова (48 500 рублей), Рязани и Ижевска (по 49 300 рублей), а также Нижнего Новгорода (49 600 рублей), Ярославля (50 500 рублей) и Томска (50 700 рублей).
Заметный рост ожиданий за последние полгода (на 3%) зафиксирован в Астрахани (51 000 рублей), Волгограде (50 900 рублей), Пензе (50 800 рублей), Нижнем Новгороде (49 600 рублей) и Ижевске (49 300 рублей).