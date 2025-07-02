В отношении сети «Светофор» на Кубани ФАС возбудила дело

По данным службы, ритейлер, в частности, предусматривал оплату поставленного товара только после его реализации в магазинах, а также перекладывал на поставщиков расходы на утилизацию непроданной продукции. В случае признания вины, ФАС намерена привлечь юридические лица к административной ответственности и наложить штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.