ФНС проконтролирует денежные переводы волгоградцев

Но некоторые переводы вполне могут попасть в зону риска. Если речь идет о продаже имущества — например, машины, недвижимости, о выплате вознаграждения за работу без оформления статуса ИП или самозанятого. Также будут изучаться регулярные переводы от одного и того же лица без поясняющих документов и операции по переводу сумм, значительно превышающих официальный доход получателя. Также сомнения вызовут крупные переводы безработным гражданам или от анонимных отправителей. Если будет доказано, что гражданин получает на карту доход, заплатить с него налог придется. Но не без ведома гражданина. В любом случае, у человека всегда будет возможность доказать, что полученный перевод — это не доход, а какая-то не облагаемая налогом операция.