Через речной пункт Хабаровск — Фуюань проходит до 500 человек в день

С 1 по 3 июля на речном пункте пропуска Хабаровск — Фуюань увеличилось количество пересекающих границу. Рост связан с международным туристическим мероприятием, которое проходит в провинции Хэйлунцзян. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным управления пограничного контроля Фуюаня, с 1 по 3 июля пассажиропоток через речной пункт пропуска увеличился до 500 человек в сутки. Это связано с проведением VII Конференции по развитию туризма провинции Хэйлунцзян.
Мероприятия проходят в трех городах Китая — Фуюане, Цзямусы и Тунцзяне. Основные даты проведения — 2 и 3 июля, сообщает издание Biang.ru.
Для перевозки пассажиров между Хабаровском и Фуюанем запущено четыре теплоходных рейса в день. Наибольшее количество въезжающих в Фуюань зафиксировано 1 июля. Пик пришелся на период с 16:30 до 17:30 по пекинскому времени.
На выезд из Фуюаня максимальный поток ожидается 3 июля, с 5:30 до 6:30 утра по пекинскому времени. Пограничные службы работают в усиленном режиме. Туристам рекомендовано учитывать загруженность при планировании поездок.