Через речной пункт Хабаровск — Фуюань проходит до 500 человек в день

Для перевозки пассажиров между Хабаровском и Фуюанем запущено четыре теплоходных рейса в день. Наибольшее количество въезжающих в Фуюань зафиксировано 1 июля. Пик пришелся на период с 16:30 до 17:30 по пекинскому времени.