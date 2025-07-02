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Желаемый уровень МРОТ назвали воронежцы

Интересно, что по сравнению с минувшим январем, когда проводился аналогичный опрос, запросы жителей региона немного, но упали. Данные предоставлены сервисом SuperJob.

Источник: Reuters

Сейчас большинство воронежцев склоняется к мнению, что минимальный размер оплаты труда должен быть не менее 53 900 рублей. В январе показатель составлял ровно 54 тысячи рублей, а вот в сентябре прошлого года равнялся 50 799 рублям. Воронеж, к слову, находится на 14 строчке рейтинга о желаемом уровне МРОТ.

Так, на первом месте расположилась столица. Москвичи уверены, что минимальный МРОТ должен быть 62 900 рублей.

Далее по запросу идут жители северной столицы — они хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда составлял 59 тысяч рублей. Третье место отошло Хабаровску, его жители оценили МРОТ в 58 700 рублей.