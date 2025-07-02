Желаемый уровень МРОТ назвали воронежцы

Сейчас большинство воронежцев склоняется к мнению, что минимальный размер оплаты труда должен быть не менее 53 900 рублей. В январе показатель составлял ровно 54 тысячи рублей, а вот в сентябре прошлого года равнялся 50 799 рублям. Воронеж, к слову, находится на 14 строчке рейтинга о желаемом уровне МРОТ.