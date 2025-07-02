Екатеринбуржцы назвали желаемый уровень МРОТ

«В Екатеринбурге желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 54,2 тысячи рублей, полгода назад, в январе 2025 года, эта сумма была равна 53,7 тысячи, в сентябре 2024 года — 53,4 тысячи. Динамика за полгода составила 1%», — рассказали эксперты.
В целом по России ожидания к минимальному доходу заметно отличаются в зависимости от региона. Так, самые высокие запросы наблюдаются у жителей Москвы (62,9 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (59 тысяч), Хабаровска (58,7 тысячи), Казани (55,8 тысячи) и Владивостока (55,7 тысячи).
УралПолитRu напоминает, что ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскрыл среднюю зарплату в городе. Так, по итогам 2024 года она достигла 101,6 тысячи рублей.