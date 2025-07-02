Екатеринбуржцы назвали желаемый уровень МРОТ

«В Екатеринбурге желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 54,2 тысячи рублей, полгода назад, в январе 2025 года, эта сумма была равна 53,7 тысячи, в сентябре 2024 года — 53,4 тысячи. Динамика за полгода составила 1%», — рассказали эксперты.