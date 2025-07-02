Мингорсовет увеличил доплаты к пенсии некоторым минчанам. Это следует из решения № 150 Минского городского Совета депутатов от 12 июня 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В решении сказано, что ежемесячная доплата к пенсиям увеличена для ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов Великой Отечественной войны, неработающих инвалидов боевых действий на территории других государств в размере двух минимальных пенсий по возрасту (вместо одной). Кроме того, доплата была увеличена для членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны, относящихся к категории ветеранов, инвалидов, пожилых людей, в размере одной минимальной пенсии по возрасту.
Согласно документу, ежемесячная доплата к пенсиям была увеличена до 150% минимальной пенсии по возрасту, вместо 50% неработающим и не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей инвалидам I и II группы, которые получают социальные пенсии по инвалидности и пенсионное обеспечение которых осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите Минска. Исключением являются лица, которые находятся на государственном обеспечении, в местах лишения свободы.
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