Мингорсовет увеличил доплаты к пенсии некоторым минчанам

В решении сказано, что ежемесячная доплата к пенсиям увеличена для ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов Великой Отечественной войны, неработающих инвалидов боевых действий на территории других государств в размере двух минимальных пенсий по возрасту (вместо одной). Кроме того, доплата была увеличена для членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны, относящихся к категории ветеранов, инвалидов, пожилых людей, в размере одной минимальной пенсии по возрасту.