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Самарцы хотят, чтобы МРОТ составлял 51200 рублей, тольяттинцы — 51900 рублей

Жители двух крупнейших городов 63-го региона рассказали, каким бы хотели видеть уровень минимального размера оплаты труда.

Жители двух крупнейших городов 63-го региона рассказали, каким бы хотели видеть уровень минимального размера оплаты труда.

В июне нынешнего года самарцы рассчитывали на 51,2 тыс. рублей. Хотя в январе называли 51,4 тыс. рублей. В Тольятти надеются на большее — 51,9 и 52 тыс. рублей соответственно.

Для сравнения, москвичи хотели бы видеть МРОТ на уровне 62,9 тыс. рублей, петербуржцы остановили на 59 тыс. рублей. Об этом сообщили представители сервиса SuperJob.

Ранее самарцы называли IT-сферу наиболее перспективной для построения карьеры.

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