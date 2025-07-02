Самарцы хотят, чтобы МРОТ составлял 51200 рублей, тольяттинцы — 51900 рублей

Жители двух крупнейших городов 63-го региона рассказали, каким бы хотели видеть уровень минимального размера оплаты труда.
В июне нынешнего года самарцы рассчитывали на 51,2 тыс. рублей. Хотя в январе называли 51,4 тыс. рублей. В Тольятти надеются на большее — 51,9 и 52 тыс. рублей соответственно.
Для сравнения, москвичи хотели бы видеть МРОТ на уровне 62,9 тыс. рублей, петербуржцы остановили на 59 тыс. рублей. Об этом сообщили представители сервиса SuperJob.
Ранее самарцы называли IT-сферу наиболее перспективной для построения карьеры.
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