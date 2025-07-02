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Оценены экономические последствия прекращения торговли Баку и Москвы

Баку столкнется с существенно более значительным ущербом, нежели Москва, в случае вероятного разрыва торгового сотрудничества.

Баку столкнется с существенно более значительным ущербом, нежели Москва, в случае вероятного разрыва торгового сотрудничества. К такому заключению пришли эксперты, опрошенные изданием «Ведомости».

Охлаждение отношений между Россией и Азербайджаном способно спровоцировать прекращение экономических связей. Аналитики пришли к выводу, что данный процесс нанесет Азербайджану больший урон, чем Российской Федерации.

Государства взаимодействуют в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и энергоносителями, в частности нефтью. При этом Азербайджан приобретает российскую нефть по льготной стоимости, тогда как собственную реализует по более высоким ценам.

Доля Азербайджанской Республики в общем торговом обороте России составляет менее одного процента. Соответственно, РФ понесет существенно менее значительные потери при разрыве экономических отношений, чем Азербайджан.

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