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Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до $11,537 млрд

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июля, по предварительным данным, составили $11,537 млрд в эквиваленте. Такие данные опубликованы на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

За июнь 2025 года золотовалютные резервы выросли на $379,3 млн (на 3,3%) после роста в мае на $215,7 млн (на 2%).

Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По данным Нацбанка, объем иностранной валюты в резервах на 1 июля этого года составил $4,427 млрд, увеличившись за июнь на $338,9 млн, объем монетарного золота — почти $5,692 млрд, увеличившись на $19,4 млн.

Золотовалютные резервы — высоколиквидные активы, которые находятся под контролем государственных органов. Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец 2025 года должен составить не менее $7,1 млрд.