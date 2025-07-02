Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до $11,537 млрд

За июнь 2025 года золотовалютные резервы выросли на $379,3 млн (на 3,3%) после роста в мае на $215,7 млн (на 2%).
Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По данным Нацбанка, объем иностранной валюты в резервах на 1 июля этого года составил $4,427 млрд, увеличившись за июнь на $338,9 млн, объем монетарного золота — почти $5,692 млрд, увеличившись на $19,4 млн.
Золотовалютные резервы — высоколиквидные активы, которые находятся под контролем государственных органов. Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец 2025 года должен составить не менее $7,1 млрд.