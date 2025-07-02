16 человек привлекли к ответственности в сфере электроэнергетики Казахстана

В результате государственного аудита, проведенного в первом полугодии 2025-го, выявлены финансовые нарушения на 66 миллионов тенге (127 тысяч долларов).
Также обнаружено неэффективное планирование бюджетных средств на 2,2 миллиарда тенге (4,3 миллиона долларов).
Еще раскрыто неэффективное использование бюджетных средств и активов на 104,8 миллиардов тенге (201,8 миллионов долларов).
Кроме этого, выявлено 72 процедурных нарушения и 35 системных недостатков.
В этой связи ВАП поручила объектам аудита рассмотреть вопрос ответственности сотрудников, которые не обеспечили соблюдение требований законодательства РК и внутренних нормативных документов. В результате к дисциплинарной ответственности были привлечены 16 человек.
Высшая аудиторская палата опубликовал список нарушителей:
директор департамента.
АО «Самрук-Энерго»:
гендиректор ТОО «Ereymentau Wind Power».
АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности»:
- управляющий директор по финансам — член правления;
- директор департамента цифрового обеспечения.
ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»:
- заместитель гендиректора;
- начальник отдела бухгалтерского и налогового учета финансового департамента;
- директор административного департамента;
- начальник отдела по работе с энергопроизводящими организациями департамента рынка электроэнергии;
- директор юридического департамента.
АО «Алматинские электрические станции»:
- начальник управления подрядных работ департамента эксплуатации и ремонтов;
- начальник диспетчерского управления;
- и.о. управляющего директора по развитию и строительству;
- начальник отдела тарифов управления экономики.
Также отдельных руководящих работников ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» уволили.