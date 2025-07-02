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16 человек привлекли к ответственности в сфере электроэнергетики Казахстана

АСТАНА, 2 июл — Sputnik. Высшая аудиторская палата Казахстана сообщила о привлечении 16-ти должностных лиц сферы электроэнергетики к дисциплинарной ответственности.

Источник: Sputnik.kz

В результате государственного аудита, проведенного в первом полугодии 2025-го, выявлены финансовые нарушения на 66 миллионов тенге (127 тысяч долларов).

Также обнаружено неэффективное планирование бюджетных средств на 2,2 миллиарда тенге (4,3 миллиона долларов).

Еще раскрыто неэффективное использование бюджетных средств и активов на 104,8 миллиардов тенге (201,8 миллионов долларов).

Кроме этого, выявлено 72 процедурных нарушения и 35 системных недостатков.

В этой связи ВАП поручила объектам аудита рассмотреть вопрос ответственности сотрудников, которые не обеспечили соблюдение требований законодательства РК и внутренних нормативных документов. В результате к дисциплинарной ответственности были привлечены 16 человек.

сообщили в палате

Высшая аудиторская палата опубликовал список нарушителей:

директор департамента.

АО «Самрук-Энерго»:

гендиректор ТОО «Ereymentau Wind Power».

АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности»:

  • управляющий директор по финансам — член правления;
  • директор департамента цифрового обеспечения.

ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»:

  • заместитель гендиректора;
  • начальник отдела бухгалтерского и налогового учета финансового департамента;
  • директор административного департамента;
  • начальник отдела по работе с энергопроизводящими организациями департамента рынка электроэнергии;
  • директор юридического департамента.

АО «Алматинские электрические станции»:

  • начальник управления подрядных работ департамента эксплуатации и ремонтов;
  • начальник диспетчерского управления;
  • и.о. управляющего директора по развитию и строительству;
  • начальник отдела тарифов управления экономики.

Также отдельных руководящих работников ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» уволили.