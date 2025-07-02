ФНС решила обанкротить фрахтователя танкера «Волгонефть 212»

Напомним, это судно стало одним из участников масштабной аварии в Керченском проливе 15 декабря 2024 года: во время шторма танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» получили серьезные повреждения, что привело к разливу тысяч тонн мазута и экологическому ущербу для Черного моря.



Ранее Росприроднадзор оценил общий ущерб от катастрофы почти в 85 млрд рублей, из которых 49,46 млрд рублей приходится на «Кама Шиппинг». Власти Анапы и Темрюкского района также подали иски о возмещении расходов на ликвидацию последствий аварии, требуя сотни миллионов рублей. Однако судовладельцы не спешат добровольно компенсировать ущерб, что и стало одной из причин иска о банкротстве.



Сейчас последствия разлива мазута продолжают устранять, а экологические и экономические последствия аварии, по мнению экспертов, могут сказаться на регионе еще долгие годы. Иск ФНС пока не принят к производству, но ситуация вокруг банкротства фрахтователя «Волгонефть 212» остается в центре внимания.