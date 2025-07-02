Жители Краснодара назвали желаемый уровень МРОТ

В других регионах самые большие запросы у жителей Москвы — они считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять в среднем 62,9 тыс. рублей в месяц. Сейчас он почти вдвое ниже желаемого уровня. На втором месте — Петербург, где желаемый МРОТ оценивается в 59 тыс. рублей, при фактическом в 28,7 тыс. рублей. На третьем — Хабаровск, где МРОТ оценили в 58,7 тысяч рублей.