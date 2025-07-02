Жители Краснодара назвали желаемый уровень МРОТ

Это выяснил сервис по поиску работы SuperJob.
Полгода назад была названа такая же сумма. В сентябре 2024 года была озвучена сумма МРОТ в 51,1 тыс. рублей. Реальный же размер минимального размера оплаты труда в Краснодарском крае составляет 23 562 рубля.
В других регионах самые большие запросы у жителей Москвы — они считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять в среднем 62,9 тыс. рублей в месяц. Сейчас он почти вдвое ниже желаемого уровня. На втором месте — Петербург, где желаемый МРОТ оценивается в 59 тыс. рублей, при фактическом в 28,7 тыс. рублей. На третьем — Хабаровск, где МРОТ оценили в 58,7 тысяч рублей.
Самые скромные запросы в Кирове (48,5 тыс. рублей).
Ранее «АиФ-Юг» писал — Краснодарский край попал в топ-10 регионов по социально-экономическому развитию по итогам 2024 года. Регион занял седьмую позицию с 76,58 баллами. По сравнению с 2023 годом регион улучшил свою позицию, поднявшись на позицию выше. Соседняя Ростовская область расположилась на 12 месте. Адыгея находится на 66-й строчке, а Крым — на 44-й.