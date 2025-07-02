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Жители Краснодара назвали желаемый уровень МРОТ

Желаемый размер МРОТ, по мнению краснодарцев, должен составлять 55,3 тысяч рублей.

Это выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

Полгода назад была названа такая же сумма. В сентябре 2024 года была озвучена сумма МРОТ в 51,1 тыс. рублей. Реальный же размер минимального размера оплаты труда в Краснодарском крае составляет 23 562 рубля.

В других регионах самые большие запросы у жителей Москвы — они считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять в среднем 62,9 тыс. рублей в месяц. Сейчас он почти вдвое ниже желаемого уровня. На втором месте — Петербург, где желаемый МРОТ оценивается в 59 тыс. рублей, при фактическом в 28,7 тыс. рублей. На третьем — Хабаровск, где МРОТ оценили в 58,7 тысяч рублей.

Самые скромные запросы в Кирове (48,5 тыс. рублей).

Ранее «АиФ-Юг» писал — Краснодарский край попал в топ-10 регионов по социально-экономическому развитию по итогам 2024 года. Регион занял седьмую позицию с 76,58 баллами. По сравнению с 2023 годом регион улучшил свою позицию, поднявшись на позицию выше. Соседняя Ростовская область расположилась на 12 месте. Адыгея находится на 66-й строчке, а Крым — на 44-й.