Автомаркетолог Акимова: плохое качество одежды Aurus негативно повлияет на бренд

В тоже время собеседница отметила, что бренд Aurus создавался как некий стандарт и символ российского люкса. Если марке все же удастся донести эту идею в коллекцию одежды, то она может стать успешной. Однако все равно останется на нишевом уровне, ведь интерес к такой одежде проявят разве что любители необычных вещей, считает эксперт.