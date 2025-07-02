В Иркутске начался ремонт улицы Российской

В Иркутске продолжаются работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В настоящее время дорожники укладывают верхний слой асфальта на проезжей части улицы Геологов. Асфальтирование тротуаров идет на Станции Горка и улице Дмитрия Донского. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.