В Иркутске начался ремонт улицы Российской

В Иркутске продолжаются работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В настоящее время дорожники укладывают верхний слой асфальта на проезжей части улицы Геологов. Асфальтирование тротуаров идет на Станции Горка и улице Дмитрия Донского. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
Кроме того, на Курганской проводятся земляные работы, на Рабочей, Подгорной и Дзержинского устанавливают бордюры, а на Трилиссера выполняется регулировка колодцев. На улицах 2-я Железнодорожная и Томсона формируют основание тротуаров и устанавливают монолитные лотки.
На Ярославского формируют профиль будущей дороги, на Норильской установлены знаки и ограждения, высажены деревья. Демонтаж бордюров и фрезеровка покрытия идет на Сергеева.
Начался ремонт улицы Российской — на первом этапе планируется замена инженерных сетей, после чего приступят к работам на тротуарах и проезжей части.
«Полностью завершен ремонт улицы Кряжева, сейчас идет приемка работ. В высокой степени готовности — Норильская, Коммунистическая и путепровод на станции Батарейной. По итогам июня подрядчики вышли на хороший темп. Я поручил сотрудникам комитета городского обустройства ежедневно контролировать ход работ», — сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Ранее завершился ремонт дорожного покрытия на улице Коммунистическая в Иркутске. Большая часть работ проводилась ночью. Было задействовано 13 единиц техники.