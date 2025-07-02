В Беларуси ужесточают требования к торговым организациям за продажу просрочки и другие нарушения

Как отметили в ведомстве, в последнее время стали чаще происходить случаи, когда к исполнению решений МАРТ торговые организации подходят формально. После того, как нарушение выявлено, субъект его устраняет, но продолжает нарушать дальше.
Для того, чтобы повысить ответственность субъектов предпринимательской деятельности, МАРТ решил ужесточить требования. В случае, если перечисленные выше нарушения будут выявлены, решения о приостановлении работы торговых объектов будут принимать по более жестким критериям. Подписание соответствующего приказа произошло 1 июля.