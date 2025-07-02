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В Волгоградской области внепланово проверяют завод

После многочисленных обращений местных жителей на предприятии во Фролова организованы проверочные мероприятия.

Как сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора, в ведомство с начала 2025 года неоднократно поступали обращения граждан по поводу деятельности ООО «Донской электрометаллургический завод». Жители Фролово сообщали о нарушении этим предприятием природоохранного законодательства.

По данному факту всю информацию управление передало в прокуратуру, а надзорный орган дал согласие на проведение проверочных мероприятий.

В настоящий момент проводится внеплановая комплексная выездная проверка на заводе. По результатам исследований в лаборатории проб, взятых на предприятии, в дальнейшем будет принят комплекс соответствующих мер реагирования.