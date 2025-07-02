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Жители Самары считают, что МРОТ должен быть 51200 рублей в месяц

По мнению самарцев, желаемый уровень минимального размера оплаты труда должен составлять 51200 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары считают, что уровень минимального размера оплаты труда должен быть 51200 рублей. При этом в январе 2025 года сумма была чуть выше — 51400 рублей. Опрос проводил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Москвичи считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять в среднем 62900 рублей в месяц. При этом текущий МРОТ в Москве равен 32916 рубле, что почти вдвое ниже желаемого уровня», — говорится в сообщении.

На втором месте после Москвы находится Санкт-Петербург (59000 рублей), на третьем — Хабаровск (58700 рублей), на четвертом — Казань (55800 рублей) и на пятом — Владивосток (55700 рублей). Одни из самых скромных ожиданий МРОТ были зафиксированы в Кирове (48500 рублей).

Опрос проводился среди городов с численностью населения от 500 тыс. человек. Всего было опрошено 37 населенных пунктов.