Более тысячи жителей Большого Камня уже сутки остаются без воды. Прокуратура организовала проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
В период с 1 по 2 июля в связи с проведением плановых и строительных работ на сетях водоснабжения тысяча местных жителей лишилась холодной воды. Для жителей многоквартирных домов организовали подвоз воды.
Прокуратура контролирует восстановление подачи воды. В адрес руководителя КГУП «Приморский водоканал» внесено представление. Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами).
Напомним, прокуратура Приморья заинтересовалась проблемой водоснабжения в ЗАТО Фокино. Поводом для проверки послужили сигналы в социальных сетях об ухудшении качества воды и сбоях в предоставлении соответствующей коммунальной услуги населению.