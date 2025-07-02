Желаемая минимальная зарплата екатеринбуржцев растет

Жители Екатеринбурга назвали желаемый уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) — в среднем это 54,2 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводит опрос сервиса SuperJob.
По сравнению с январем 2025 года, когда желаемый МРОТ составлял 53,7 тыс., рост за полгода составил около 1%. В сентябре 2024 года ожидания были еще ниже — 53,4 тыс. рублей, пишет «УралПолит.ру».
Для сравнения, в других крупных городах России запросы на минимальный доход выше: в Москве — 62,9 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 59 тыс., Хабаровске — 58,7 тыс., Казани — 55,8 тыс, во Владивостоке — 55,7 тыс.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что средняя зарплата в городе по итогам 2024 года достигла 101,6 тыс. рублей.