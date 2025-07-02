Дольщики 20-летнего долгостроя в Новосибирске получат ключи от квартир

В Новосибирске 31 дольщик дома по адресу 1-я Родниковая, 27/7 наконец получит ключи от своих квартир. Заместитель министра строительства региона Олег Поскачин лично вручит ключи на торжественной церемонии. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Строительство дома, начавшееся в 2003 году, было заморожено, и долгие 20 лет объект стоял заброшенным.
— Завершение строительства дома стало возможным благодаря реализации областных механизмов поддержки — масштабных инвестпроектов, — добавили в правительстве.
В 2023 году дольщики объединились в кооператив, а в 2024-м при поддержке региональных властей и после решения Арбитражного суда дом достроили и ввели в эксплуатацию.