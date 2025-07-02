В Ростове продают здание бывшей кондитерской фабрики за 595 млн

Построенная в 1952 году Донская кондитерская фабрика по адресу 40-я Линия, 57 в Пролетарском районе выпускала до 250 видов конфет, мармелада и «птичьего молока» по всему Советскому Союзу. В 2010 году предприятие закрылось на реконструкцию, однако в процессе обновления обанкротилось и прекратило работу.
Изначально в 2024 году СМИ называли цену в 975 миллионов рублей, однако теперь цена упала почти в два раза. Земельный участок площадью 18 062 м² и здания общей площадью 22 000 м² сейчас доступны инвесторам по сниженной стоимости за 595 миллионов.