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В Ростове продают здание бывшей кондитерской фабрики за 595 млн

Объявление об этом появилось на «популярном сайте недвижимости». Об этом сообщает портал DonDay.

Построенная в 1952 году Донская кондитерская фабрика по адресу 40-я Линия, 57 в Пролетарском районе выпускала до 250 видов конфет, мармелада и «птичьего молока» по всему Советскому Союзу. В 2010 году предприятие закрылось на реконструкцию, однако в процессе обновления обанкротилось и прекратило работу.

Изначально в 2024 году СМИ называли цену в 975 миллионов рублей, однако теперь цена упала почти в два раза. Земельный участок площадью 18 062 м² и здания общей площадью 22 000 м² сейчас доступны инвесторам по сниженной стоимости за 595 миллионов.