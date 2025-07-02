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Самара получила 130 млн рублей из федерального бюджета на социальные проекты

Шесть перспективных инициатив из Самары стали победителями ежегодного конкурса Фонда президентских грантов, что позволит привлечь в город значительные федеральные средства.

Шесть перспективных инициатив из Самары стали победителями ежегодного конкурса Фонда президентских грантов, что позволит привлечь в город значительные федеральные средства.

Ключевые направления финансирования:

• Программы укрепления института семьи и детства;

• Проекты по популяризации здорового образа жизни;

• Развитие культурного наследия (включая фонд «Том Сойер Фест — Наследие»).

Мэр Самары Иван Носков в своём комментарии особо отметил:

«Активное участие самарцев в грантовых конкурсах демонстрирует их неравнодушное отношение к развитию городской среды. В текущем году мы зафиксировали рекордное количество заявок».

Старт нового конкурсного отбора запланирован на 10 июля.

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