Самара получила 130 млн рублей из федерального бюджета на социальные проекты

Шесть перспективных инициатив из Самары стали победителями ежегодного конкурса Фонда президентских грантов, что позволит привлечь в город значительные федеральные средства.
Ключевые направления финансирования:
• Программы укрепления института семьи и детства;
• Проекты по популяризации здорового образа жизни;
• Развитие культурного наследия (включая фонд «Том Сойер Фест — Наследие»).
Мэр Самары Иван Носков в своём комментарии особо отметил:
«Активное участие самарцев в грантовых конкурсах демонстрирует их неравнодушное отношение к развитию городской среды. В текущем году мы зафиксировали рекордное количество заявок».
Старт нового конкурсного отбора запланирован на 10 июля.
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