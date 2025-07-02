ЗВР Беларуси установили новый исторический максимум

Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Так, объем иностранной валюты в резервах на 1 июля 2025-го составил 4 427 миллионов, рост за июнь — на 338,9 миллионов, а объем монетарного золота достиг показателя почти в 5 692 миллионов, увеличившись на 19,4 миллионов.