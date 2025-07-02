ЗВР Беларуси установили новый исторический максимум

Сумма активов в долларовом эквиваленте составила 11 537 миллионов.
Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Так, объем иностранной валюты в резервах на 1 июля 2025-го составил 4 427 миллионов, рост за июнь — на 338,9 миллионов, а объем монетарного золота достиг показателя почти в 5 692 миллионов, увеличившись на 19,4 миллионов.
То есть рост ЗВР, как и месяцем ранее, был за счет увеличения доли активов в иностранной валюте.
Факторы роста
Ранее председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко связал рост ЗВР сразу с несколькими факторами. Ключевой из них — правильная выбранная политика по управлению резервами. Речь идет о том, в какой именно форме хранить определенные объемы ЗВР: в золоте, инвалюте, акциях, драгоценных камнях и так далее.
Второй фактор, по словам Головченко, — скупка валюты у компаний и населения.
На данный момент Нацбанк выполняет годовую цель по ЗВР, которые на 31 декабря должны быть не менее 7,1 млрд долларов. При этом с начала нынешнего года активы только растут.