Мэр Новосибирска расширил план ремонта дорог до 40 участков в 2025 году

Процесс ремонта был разделён на два этапа. На первом этапе были заключены контракты на 22 объекта, из которых 10 уже завершены и сданы. В настоящее время работы ведутся ещё на девяти участках, а к трём объектам подрядчики приступят в ближайшее время. По второму этапу законтрактовано уже девять объектов, а ещё на девять будет подписан контракт в ближайшие дни.