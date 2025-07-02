Мэр Новосибирска расширил план ремонта дорог до 40 участков в 2025 году

В Новосибирске список объектов, которые подлежат ремонту в этом году, был расширен. На данный момент в план включены 40 участков дорог вместо изначально запланированных 38. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев на выездном совещании, посвящённом ремонту Северного проезда.
«В этом году на ремонт городских дорог выделено 2,5 миллиарда рублей. Вначале мы планировали отремонтировать 38 объектов, но благодаря экономии, полученной в ходе конкурсных процедур, мы добавили ещё два участка. Это улица Виктора Уса и подъём на Октябрьский мост со стороны улицы Большевистской. Таким образом, в план включено уже 40 объектов. Мы также рассматриваем возможность добавления ещё двух объектов», — рассказал мэр.
Процесс ремонта был разделён на два этапа. На первом этапе были заключены контракты на 22 объекта, из которых 10 уже завершены и сданы. В настоящее время работы ведутся ещё на девяти участках, а к трём объектам подрядчики приступят в ближайшее время. По второму этапу законтрактовано уже девять объектов, а ещё на девять будет подписан контракт в ближайшие дни.
«На всех объектах, по которым заключены контракты, работы начнутся в самое ближайшее время. Мы планируем завершить все ремонты до сентября 2025 года, однако подрядчики уверены, что смогут закончить работы досрочно», — добавил Кудрявцев.
Качество работ, как отметил мэр, будет находиться под строгим контролем независимых экспертов и подведомственной лаборатории мэрии. Регулярные проверки проводятся каждую неделю, и в данный момент проверяется ремонт Северного проезда.
«Мы регулярно выезжаем на объекты, чтобы следить за процессом. Сегодня мы проверяем работу на Северном проезде — важной транспортной артерии Кировского района. Её протяженность составляет 2,3 километра, а стоимость работ — 135,5 миллиона рублей», — подчеркнул глава города.
Ремонт Северного проезда включает в себя участок от улицы Сибиряков-Гвардейцев до подъёма на Советское шоссе. Площадь ремонтируемого участка составляет 31 600 квадратных метров. Подрядная организация приступила к работам 17 июня, а срок завершения по контракту установлен на 30 сентября 2025 года. Однако подрядчики рассчитывают завершить работы значительно раньше, при условии, что погодные условия будут благоприятными.
«На данный момент мы уже завершили фрезерование старого покрытия, сейчас укладываем нижний, выравнивающий слой. Также устанавливаем недостающие бордюрные камни. Работа идёт по ночам, так как движение на улице очень плотное. В дневное время занимаемся парковками и подготовительными работами, которые не требуют ограничения движения», — сообщил Валерий Полозов, заместитель директора подрядной организации ООО СУ «Сибстрой».
После укладки верхнего слоя асфальтобетона подрядчик начнёт регулировку высоты дождеприёмных и смотровых колодцев, а также обустройство примыканий. Гарантийный срок на выполненные работы составит четыре года с момента подписания акта приёмочной комиссии.
«Этот ремонт — важный шаг в улучшении дорожной инфраструктуры города, который поможет значительно повысить качество транспортного сообщения в Кировском районе», — отметил Кудрявцев.
Новый план ремонта отражает стремление властей не только улучшить состояние дорожного покрытия, но и максимально эффективно использовать выделенные бюджетные средства. С учётом расширения перечня объектов ремонты затронут важнейшие транспортные артерии города, что окажет значительное влияние на комфорт и безопасность передвижения.