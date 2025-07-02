Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дворников, токарей и врачей не могут найти в Волгограде

Спрос на сотрудников падает, но кадровый дефицит меньше не становится.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области падает спрос на сотрудников. Предложений от работодателей почти на треть меньше, чем годом ранее (если точнее, то на 29%). А людей в активном поиске работы стало на 27% больше, чем год назад, отмечают специалисты hh.ru. Но при этом в ряде сфер сотрудников не могут найти, что называется, днем с огнем. Сильный кадровый дефицит никуда не делся.

— Впервые за два года мы видим признаки признаки охлаждения. Снижение спроса на сотрудников — сейчас основная тенденция рынка труда, который был перегрет на протяжении 2023- 2024 годов. При этом дефицит никуда не ушёл и ряд специалистов по-прежнему в диапазоне кадрового голода, что ярко демонстрирует топ-20 дефицитных специальностей, — поделилась директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

В пятерке самых дефицитных специалистов из месяца в месяц в Волгограде попадают токари, дворники, повара/пекари/кондитеры, врачи и продавцы. Конкуренции практически нет, выбирать работодателям совершенно не из кого.