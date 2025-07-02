Дворников, токарей и врачей не могут найти в Волгограде

В Волгоградской области падает спрос на сотрудников. Предложений от работодателей почти на треть меньше, чем годом ранее (если точнее, то на 29%). А людей в активном поиске работы стало на 27% больше, чем год назад, отмечают специалисты hh.ru. Но при этом в ряде сфер сотрудников не могут найти, что называется, днем с огнем. Сильный кадровый дефицит никуда не делся.