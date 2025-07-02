Дворников, токарей и врачей не могут найти в Волгограде

В Волгоградской области падает спрос на сотрудников. Предложений от работодателей почти на треть меньше, чем годом ранее (если точнее, то на 29%). А людей в активном поиске работы стало на 27% больше, чем год назад, отмечают специалисты hh.ru. Но при этом в ряде сфер сотрудников не могут найти, что называется, днем с огнем. Сильный кадровый дефицит никуда не делся.
— Впервые за два года мы видим признаки признаки охлаждения. Снижение спроса на сотрудников — сейчас основная тенденция рынка труда, который был перегрет на протяжении 2023- 2024 годов. При этом дефицит никуда не ушёл и ряд специалистов по-прежнему в диапазоне кадрового голода, что ярко демонстрирует топ-20 дефицитных специальностей, — поделилась директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.
В пятерке самых дефицитных специалистов из месяца в месяц в Волгограде попадают токари, дворники, повара/пекари/кондитеры, врачи и продавцы. Конкуренции практически нет, выбирать работодателям совершенно не из кого.