Петростат назвал среднюю зарплату петербуржцев. Сравните со своей

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, оказалась на 1,2% меньше, чем в марте, и на 3% больше, чем в апреле 2024 года.
Самые высокие номинальные зарплаты в апреле были в сфере добычи полезных ископаемых (285 тысяч рублей, +15,8% год к году). На втором месте деятельность в области информации и связи (207,7 тысячи рублей, +19%). На третьем месте работники сферы воздушного и космического транспорта (195,9 тысячи рублей, +1,3%) и деятельность водного транспорта (195 тысяч рублей, +3,2%).
Номинальная зарплата отражает оплату труда сотрудника компании в ее чистом значении и не учитывает колебания цен на товары и услуги.