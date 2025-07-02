Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петростат назвал среднюю зарплату петербуржцев. Сравните со своей

Средняя номинальная заработная плата в Петербурге, начисленная за апрель 2025 года, составила 117 690 рублей. Об этом говорится в материалах Петростата. Расчет делался по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, оказалась на 1,2% меньше, чем в марте, и на 3% больше, чем в апреле 2024 года.

Самые высокие номинальные зарплаты в апреле были в сфере добычи полезных ископаемых (285 тысяч рублей, +15,8% год к году). На втором месте деятельность в области информации и связи (207,7 тысячи рублей, +19%). На третьем месте работники сферы воздушного и космического транспорта (195,9 тысячи рублей, +1,3%) и деятельность водного транспорта (195 тысяч рублей, +3,2%).

Номинальная зарплата отражает оплату труда сотрудника компании в ее чистом значении и не учитывает колебания цен на товары и услуги.