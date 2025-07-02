Петростат назвал среднюю зарплату петербуржцев. Сравните со своей

Самые высокие номинальные зарплаты в апреле были в сфере добычи полезных ископаемых (285 тысяч рублей, +15,8% год к году). На втором месте деятельность в области информации и связи (207,7 тысячи рублей, +19%). На третьем месте работники сферы воздушного и космического транспорта (195,9 тысячи рублей, +1,3%) и деятельность водного транспорта (195 тысяч рублей, +3,2%).