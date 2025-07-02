Особняк Ламановой на Большой Печерской улице изымают для реконструкции

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации. В 2017 году объект признали аварийным и подлежащим реконструкции. Речь идет о двухэтажном деревянном доме, построенном в 1917 году. В здании находится пять квартир и один подъезд. Земельный участок под домом имеет площадь 679 квадратных метров. Согласно постановлению, администрация Нижегородского района должна уведомить собственников помещений о предстоящем изъятии в течение десяти дней. Далее будет подготовлен проект соглашения с каждым из правообладателей после получения отчетов об оценке рыночной стоимости недвижимости. После согласования документов и подписания соглашений, дом и участок перейдут в муниципальную собственность. Жителям, проживающим по договору социального найма, предоставят новые квартиры. Также администрация обязана зарегистрировать право собственности города на изъятые объекты и внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.