Первые самолеты «Байкал» планируют передать «Авроре» в конце 2026 года

«В конце следующего года первые пять самолетов мы должны поставить авиакомпании “Аврора”. Эта работа профинансирована со стороны Минпрома и будет завершена в те сроки, о которых я сказал», — сообщил Алиханов, рассказывая о ходе работ по самолету «Байкал». Сертификация нового двигателя ВК-800 и нового винта российского производства, по его словам, ожидается в текущем году.