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Первые самолеты «Байкал» планируют передать «Авроре» в конце 2026 года

Алиханов: первые 5 самолетов «Байкал» могут передать «Авроре» в конце 2026 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Первые пять новых российских легких многоцелевых самолетов «Байкал» планируется передать авиакомпании «Аврора» в конце следующего года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Девятиместный «Байкал» создается для региональных воздушных линий и призван заменить «кукурузник» Ан-2. Гендиректор разработчика и производителя самолета, Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин в конце мая говорил, что уже есть твердый контракт на поставку 10 самолетов с авиакомпанией «Аврора» и предварительные договоренности с «КрасАвиа» и «Аэросервисом».

«В конце следующего года первые пять самолетов мы должны поставить авиакомпании “Аврора”. Эта работа профинансирована со стороны Минпрома и будет завершена в те сроки, о которых я сказал», — сообщил Алиханов, рассказывая о ходе работ по самолету «Байкал». Сертификация нового двигателя ВК-800 и нового винта российского производства, по его словам, ожидается в текущем году.

Минпромторг в апреле 2025 года заключил с АО «УЗГА» контракт на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» с отечественной силовой установкой, в рамках которых будут проведены доработка и оснащение самолета двигателем и воздушным винтом российского производства.

Самолет разработала компания «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.

К разработке двигателя ВК-800 приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера «О», что означает завершение разработки и выход на испытания.

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