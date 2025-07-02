Индекс плова: сколько стоит килограмм узбекского национального блюда

Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составляет от более 97,6 тыс. сумов до свыше 116,2 тыс. сумов.
Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.
Самый дорогой плов по итогам июня — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане.
Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.