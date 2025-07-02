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Индекс плова: сколько стоит килограмм узбекского национального блюда

Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.

Источник: Sputnik.uz

Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составляет от более 97,6 тыс. сумов до свыше 116,2 тыс. сумов.

Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.

Самый дорогой плов по итогам июня — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане.

Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik Узбекистан