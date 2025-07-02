Глава Самары проверил объекты модернизации «Т Плюс» и выполненное благоустройство

Глава Самары Иван Носков вместе с представителями энергетической компании «Т Плюс» провёл выездное совещание, чтобы лично удостовериться: тепло в дома придет не только по расписанию, но и без ущерба для благоустройства.
Местом встречи выбрали участки в Октябрьском, Железнодорожном и Промышленном районах — именно там специалисты «Т Плюс» активно меняют изношенные теплосети.
Например, на улице Радонежской сейчас идёт замена почти 400 метров коммуникаций между улицами Осипенко и Челюскинцев.
Установлено уже четыре новых тепловых камеры. Земляные работы и демонтаж старой трубы выполнены на 70%.
Помимо модернизации сетей, энергетики занимаются восстановлением благоустройства на тех участках, где вели ремонтные работы.
Однако июньские ливни немного нарушили планы — на некоторых объектах благоустройство завершат после установления сухой погоды.
Особое внимание было уделено вопросам безопасности. Во время объезда выяснилось, что на ряде участков нарушаются охранные зоны теплосетей — например, рядом установлены детские площадки.
Специалисты договорились провести ревизию и перенести такие объекты в безопасные места.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов подчеркнул, что компания подходит к работам комплексно:
«Когда мы меняем теплосети, обязательно привлекаем другие службы, чтобы они параллельно проверили водоводы и ливневую канализацию. Это позволяет разом обновить всё подземное хозяйство и надолго забыть о ремонте асфальта и тротуаров».
Иван Носков, в свою очередь, отметил важность своевременного ремонта инженерных сетей, особенно в социальных учреждениях:
"С началом отопительного сезона тепло должно первым делом дойти до школ, больниц и детских садов. Поэтому сети в этих местах ремонтируем приоритетно. В этом году замена идёт не кусками, а целыми кварталами.
Более того, на некоторых участках одновременно будут менять и теплотрассы, и водопровод. Такой подход позволит заранее спланировать комплексный ремонт дорог и тротуаров".
Общая протяжённость обновляемых теплосетей этим летом — около 50 километров. Работы ведутся на 21 участке города.
О Группе «Т Плюс».
«Т Плюс» — это масштабная компания, работающая в сфере производства и поставки тепла и электроэнергии. Компания обслуживает 16 регионов страны и обеспечивает стабильное энергоснабжение для миллионов людей.
Самарский филиал — часть этой большой системы. Он объединяет пять ТЭЦ и одну ГРЭС в четырёх городах области: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Также в состав входят теплосетевые предприятия, которые следят за состоянием коммуникаций и оперативно реагируют на любые неполадки.
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