Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Самары проверил объекты модернизации «Т Плюс» и выполненное благоустройство

Глава Самары Иван Носков вместе с представителями энергетической компании «Т Плюс» провёл выездное совещание, чтобы лично удостовериться: тепло в дома придет не только по расписанию, но и без ущерба для благоустройства.

Глава Самары Иван Носков вместе с представителями энергетической компании «Т Плюс» провёл выездное совещание, чтобы лично удостовериться: тепло в дома придет не только по расписанию, но и без ущерба для благоустройства.

Местом встречи выбрали участки в Октябрьском, Железнодорожном и Промышленном районах — именно там специалисты «Т Плюс» активно меняют изношенные теплосети.

Например, на улице Радонежской сейчас идёт замена почти 400 метров коммуникаций между улицами Осипенко и Челюскинцев.

Установлено уже четыре новых тепловых камеры. Земляные работы и демонтаж старой трубы выполнены на 70%.

Помимо модернизации сетей, энергетики занимаются восстановлением благоустройства на тех участках, где вели ремонтные работы.

Однако июньские ливни немного нарушили планы — на некоторых объектах благоустройство завершат после установления сухой погоды.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности. Во время объезда выяснилось, что на ряде участков нарушаются охранные зоны теплосетей — например, рядом установлены детские площадки.

Специалисты договорились провести ревизию и перенести такие объекты в безопасные места.

Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов подчеркнул, что компания подходит к работам комплексно:

«Когда мы меняем теплосети, обязательно привлекаем другие службы, чтобы они параллельно проверили водоводы и ливневую канализацию. Это позволяет разом обновить всё подземное хозяйство и надолго забыть о ремонте асфальта и тротуаров».

Иван Носков, в свою очередь, отметил важность своевременного ремонта инженерных сетей, особенно в социальных учреждениях:

"С началом отопительного сезона тепло должно первым делом дойти до школ, больниц и детских садов. Поэтому сети в этих местах ремонтируем приоритетно. В этом году замена идёт не кусками, а целыми кварталами.

Более того, на некоторых участках одновременно будут менять и теплотрассы, и водопровод. Такой подход позволит заранее спланировать комплексный ремонт дорог и тротуаров".

Общая протяжённость обновляемых теплосетей этим летом — около 50 километров. Работы ведутся на 21 участке города.

О Группе «Т Плюс».

«Т Плюс» — это масштабная компания, работающая в сфере производства и поставки тепла и электроэнергии. Компания обслуживает 16 регионов страны и обеспечивает стабильное энергоснабжение для миллионов людей.

Самарский филиал — часть этой большой системы. Он объединяет пять ТЭЦ и одну ГРЭС в четырёх городах области: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Также в состав входят теплосетевые предприятия, которые следят за состоянием коммуникаций и оперативно реагируют на любые неполадки.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.