Нацбанк сообщил о рекордном количестве золотовалютных резервов Беларуси

В Беларуси золотовалютные резервы увеличились и достигли нового рекорда, рассказали в Национальном банке.
Так, в долларовом эквиваленте ЗВР Беларуси составили 11,537 миллиарда на 1 июля 2025 года.
Таким образом, за июнь «золотой запас» республики потяжелел на 379,3 миллиона долларов или на 3,3% и установил новый рекорд.
В структуре международных резервных активов Беларуси больше всего иностранной валюты и монетарного золота.
Напомним, согласно целевому показателю денежно-кредитной политики Беларуси к концу 2025-го объем международных резервных активов страны должен быть не менее 7,1 миллиарда долларов.
Еще Нацбанк увеличил курс евро и опустил курс доллара на 2 июля и большие выходные.
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