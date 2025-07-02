Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк сообщил о рекордном количестве золотовалютных резервов Беларуси

Золотовалютные резервы Беларуси рекордно выросли.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси золотовалютные резервы увеличились и достигли нового рекорда, рассказали в Национальном банке.

Так, в долларовом эквиваленте ЗВР Беларуси составили 11,537 миллиарда на 1 июля 2025 года.

Таким образом, за июнь «золотой запас» республики потяжелел на 379,3 миллиона долларов или на 3,3% и установил новый рекорд.

В структуре международных резервных активов Беларуси больше всего иностранной валюты и монетарного золота.

Напомним, согласно целевому показателю денежно-кредитной политики Беларуси к концу 2025-го объем международных резервных активов страны должен быть не менее 7,1 миллиарда долларов.

Еще Нацбанк увеличил курс евро и опустил курс доллара на 2 июля и большие выходные.

Тем временем белорусы раскрыли лайфхак для обхода новой системы сканирования товаров на кассе.