В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу

Он напомнил, что в прошлом году между региональным и федеральным минсельхозом подписано соглашение о реализации на территории Крыма регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», который входит в состав нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».