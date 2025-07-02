В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу

«Выпускники вузов получают 250 тысяч рублей, выпускники учебных заведений среднего профессионального образования — по 200 тысяч рублей. При этом получатели обязаны отработать в агропромышленной отрасли Крыма не менее трех лет», — сообщил он.
Аксенов добавил, что в первом полугодии текущего года такие выплаты получили 57 человек. Это агрономы, технологи, ветеринары и зоотехники, трактористы, механизаторы, представители ряда других профессий.
В августе — октябре 2025 года минсельхоз Крыма планирует повторный прием документов для единовременных выплат, сообщил глава Крыма.
Он напомнил, что в прошлом году между региональным и федеральным минсельхозом подписано соглашение о реализации на территории Крыма регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», который входит в состав нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Результатом этой работы должно стать создание системы обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующей требованиям экономики и запросам рынка труда.
Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов встретился с руководителями крупных производственных сельхозпредприятий республики.