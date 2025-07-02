Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. В Крыму молодые специалисты аграрных профессий получают единовременные выплаты и гарантированную работу на три года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Выпускники вузов получают 250 тысяч рублей, выпускники учебных заведений среднего профессионального образования — по 200 тысяч рублей. При этом получатели обязаны отработать в агропромышленной отрасли Крыма не менее трех лет», — сообщил он.

Аксенов добавил, что в первом полугодии текущего года такие выплаты получили 57 человек. Это агрономы, технологи, ветеринары и зоотехники, трактористы, механизаторы, представители ряда других профессий.

В августе — октябре 2025 года минсельхоз Крыма планирует повторный прием документов для единовременных выплат, сообщил глава Крыма.

Он напомнил, что в прошлом году между региональным и федеральным минсельхозом подписано соглашение о реализации на территории Крыма регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», который входит в состав нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Результатом этой работы должно стать создание системы обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующей требованиям экономики и запросам рынка труда.

уверен Сергей Аксенов

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов встретился с руководителями крупных производственных сельхозпредприятий республики.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше